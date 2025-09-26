Європа запускає виробництво Patriot, щоб скоротити залежність від США

Patriot, розроблений американською оборонною компанією Raytheon, залишається одним із найсучасніших комплексів ППО, незважаючи на те що перебуває на озброєнні з 1980-х років.

Ці ракети активно використовує Україна для захисту від російських атак, а також закуповують країни Заходу, які нарощують свої арсенали.

Контракт і терміни запуску

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія підписали контракт на 5,1 млрд для закупівлі до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA.

Будівництво заводу в Баварії має подвоїти світові потужності з виробництва модернізованих ракет PAC 2, призначених для перехоплення тактичних балістичних цілей.

"Ми йдемо за графіком. Плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року і забезпечити перші поставки на початку 2027 року", - сказав Готтшильд.

Він не уточнив потужність заводу, пославшись на питання безпеки, але зазначив, що підприємство зможе впоратися з додатковими замовленнями.

Можливість випуску пускових установок

Готтшильд заявив, що MBDA має технічну компетенцію для виробництва пускових установок Patriot. Раніше компанія займалася їх технічним обслуговуванням і ремонтом.

"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислового співробітництва між нами і Raytheon - і побажань замовника, чи то бундесвер, чи то інші клієнти", - зазначив він.

Нова далекобійна ракета

MBDA також розглядає участь у проєкті розробки ракети "deep precision strike" з дальністю понад 2000 км. Цю ініціативу було оголошено Великою Британією та Німеччиною в травні, проте терміни старту проєкту поки що не визначено.

"Незалежно від термінів, важливо якомога швидше перейти до конкретних кроків", - підкреслив Готтшильд.

Війна в Україні показала залежність Європи від американських далекобійних озброєнь і підштовхнула до створення власних систем.

Боротьба з дронами

Паралельно MBDA розробляє більш компактні ракети для перехоплення дронів, що летять низько, подібних до російських безпілотників, які нещодавно вторгалися в польський повітряний простір.

Компанія розраховує підписати контракт з урядом Німеччини на розробку концепції ракети DefendAir до кінця року.

DefendAir з дальністю понад п'ять кілометрів заснована на технологіях MBDA, що використовуються в системі Enforcer. Вона має доповнити 30-мм гармату в системі ближньої ППО Skyranger, розробленої Rheinmetall.