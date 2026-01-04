Європа запускає розробку стелс-літака FMLA

У Євросоюзі стартує розробка багатофункціонального легкого турбогвинтового літака FMLA, який має поєднувати універсальність Super Tucano зі спробою зробити машину малопомітною та економічно ефективною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.
Проєкт FMLA (Future Multirole Light Aircraft) отримав фінансування в розмірі 15 млн євро в рамках програми Європейського оборонного фонду 2026 року.
Згідно з документами EDF, нова машина не повинна повторювати наявні турбогвинтові літаки, але водночас виконувати завдання безпосередньої вогневої підтримки, перехоплення дронів, розвідки, координації ударів і цілевказання.
Окремо наголошується на можливості адаптації FMLA для цивільних місій, включно з пошуково-рятувальними роботами.
Легкий літак повинен оснащуватися турбогвинтовим двигуном, мати злітну масу до 7,5 тонн і забезпечувати короткий зліт і посадку зі смуг завдовжки до 450 метрів.
Особлива увага приділяється сучасним матеріалам і технологіям, які знижують видимість на РЛС, забезпечують стійкість до РЕБ і включають власні радіолокаційні системи та засоби "адаптивного маскування".
Льотний апарат має зберігати ефективність у складних кліматичних умовах і відповідати екологічним стандартам.
FMLA розрахований на конфлікти низької інтенсивності, операції в умовах пригніченої ППО супротивника і місії "нижче порога відкритого конфлікту".
По суті, літак стане доступним і економічним рішенням для країн, які не можуть дозволити собі сучасні бойові машини.
Експерти зазначають, що концепція сильно нагадує Super Tucano від Embraer, за винятком незвичайної вимоги малопомітності - поєднання турбогвинтового двигуна з технологіями стелс є складним інженерним завданням.
Запланований горизонт постачання нового літака поки що відкладений до 2035-2040 років, що робить проєкт довгостроковою ініціативою для європейської авіації.
Нагадуємо, що українські військові повідомили про знищення рідкісного артилерійського зразка, який перебував на озброєнні армії РФ і, імовірно, має північнокорейське походження, що вказує на можливе використання Росією нестандартних або обмежено поширених систем озброєння.
Зазначимо, що розвідувальні структури двох країн НАТО зафіксували, що Росія веде розробку нового протисупутникового озброєння, потенційно націленого на систему супутникового зв'язку Starlink, яка використовується Україною для забезпечення комунікацій на полі бою.