Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США

Як відзначив президент, він не вірить в те, що США можуть повністю відмовитись від підтримки України у її протистоянні російській агресії. Водночас якщо це станеться, Європа не зможе надавати той рівень допомоги Києву, який він отримував раніше.

"Ні зброєю, ні фінансово. Чому? Тому що, напевно, якби вся Європа об'єдналась, вона б змогла дати достатньо підтримки Україні, але США мають такий вплив й коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи", - пояснив президент.

Європа залишиться наодинці проти Росії

"Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України - це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми", - відзначив Зеленський.

За словами президента, серед наслідків задержки допомоги США:

дефіцит зброї та фінансів в Україні;

втрата союзу між США та Європою;

Європа залишиться наодинці у протистоянні Росії, якщо Україна не витримає й російський диктатор продовжить свій наступ.

Питання щодо фінансової допомоги США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт про 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.