Європа вважає Китай та Росію найбільшою загрозою для світу

Європейські лідери на безпековому саміті в Сінгапурі заявили про потребу тіснішої співпраці з Азією для протидії викликам від Китаю та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Президент Франції Еммануель Макрон і глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосили: світовий порядок під загрозою.
Під час виступу на форумі Shangri-La Каллас заявила, що Росія та Китай намагаються змінити міжнародну систему безпеки, і це "найбільший виклик нашого часу".
Вона звинуватила Китай у постачанні Росії товарів подвійного призначення для війни проти України - понад 80% таких товарів, за її словами, походять із КНР.
Макрон, зі свого боку, попередив Пекін, що втягування Північної Кореї у військову допомогу Росії може мати глобальні наслідки.
"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучено до справ Південно-Східної Азії або до Азії, він повинен запобігти залученню Північної Кореї на європейську землю", – заявив Макрон.
Європейські та азійські чиновники також висловили занепокоєння через кібератаки, акти саботажу, ризики для підводної інфраструктури та діяльність тіньових флотів. Захід прямо звинувачує Китай у постачанні РФ дронів та критичних технологій.
На саміті також відзначили відсутність китайського міністра оборони - вперше з 2019 року.
Макрон закликав до нової моделі співпраці між Європою та Азією - без залежності від США, але з вільною торгівлею та стримуванням ревізіоністських країн.
"Якщо ви відкинете односторонність, залякування та агресію, а натомість оберете співпрацю, спільне процвітання та спільну безпеку, Європейський Союз завжди буде поруч з вами", – підсумувала Каллас.
Зеленський розповів, що Китай допомагає Росії зброєю. Зокрема, є інформація про постачання пороху та артилерії. За його словами, представники Китаю займаються виробництвом зброї на території Росії.
Водночас, спікер МЗС Китаю Лінь Цзянь назвав слова Зеленського "безпідставними".
Також варто нагадати, що ЗСУ захопили у полон двох громадян Китаю, які воювали за Російську Федерацію, вони запевняли, що не підписали контракт зі ЗС РФ, але на фронт вирушати не хотіли.
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