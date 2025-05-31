Европа считает Китай и Россию самой большой угрозой для мира

Европейские лидеры на саммите по безопасности в Сингапуре заявили о необходимости более тесного сотрудничества с Азией для противодействия вызовам от Китая и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметили: мировой порядок под угрозой.
Во время выступления на форуме Shangri-La Каллас заявила, что Россия и Китай пытаются изменить международную систему безопасности, и это "самый большой вызов нашего времени".
Она обвинила Китай в поставках России товаров двойного назначения для войны против Украины - более 80% таких товаров, по ее словам, происходят из КНР.
Макрон, в свою очередь, предупредил Пекин, что втягивание Северной Кореи в военную помощь России может иметь глобальные последствия.
"Если Китай не хочет, чтобы НАТО было вовлечено в дела Юго-Восточной Азии или в Азию, он должен предотвратить привлечение Северной Кореи на европейскую землю", - заявил Макрон.
Европейские и азиатские чиновники также выразили обеспокоенность из-за кибератак, актов саботажа, рисков для подводной инфраструктуры и деятельности теневых флотов. Запад прямо обвиняет Китай в поставках РФ дронов и критических технологий.
На саммите также отметили отсутствие китайского министра обороны - впервые с 2019 года.
Макрон призвал к новой модели сотрудничества между Европой и Азией - без зависимости от США, но со свободной торговлей и сдерживанием ревизионистских стран.
"Если вы отбросите односторонность, запугивание и агрессию, а вместо этого выберете сотрудничество, общее процветание и общую безопасность, Европейский Союз всегда будет рядом с вами", - подытожила Каллас.
Зеленский рассказал, что Китай помогает России оружием. В частности, есть информация о поставках пороха и артиллерии. По его словам, представители Китая занимаются производством оружия на территории России.
В то же время, спикер МИД Китая Линь Цзянь назвал слова Зеленского "безосновательными".
Также стоит напомнить, что ВСУ захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали за Российскую Федерацию, они уверяли, что не подписали контракт с ВС РФ, но на фронт отправляться не хотели.
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