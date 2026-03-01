Європа вступить у війну? Лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану

Лідери країн Е3 (Німеччини, Франції та Британії) пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить удари по країнах на Близькому Сході, які не причетні до бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву трьох країн, опублікованих на сайті уряду Німеччини.
"Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю", - йдеться в заяві.
Глави держав наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.
У зв'язку з цим вони закликають Тегеран негайно припинити атаки, інакше країни Е3 приєднаються до бойових дій.
"Ми вживемо необхідних заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні. Це може включати, за необхідності, застосування співмірних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети і безпілотники за джерелом їхнього ураження", - сказано в публікації.
Резюмуючи лідери додали, що з цього питання вони домовилися співпрацювати зі США та своїми союзниками в регіоні.
Нагадаємо, на вихідних у суботу, 28 лютого, Ізраїль і США почали спільно атакувати Іран для усунення загроз безпеці. Як пізніше з'ясувалося, реальна ключова мета операції - стримати ядерні амбіції Тегерана і знищити ракетний арсенал країни.
Але само собою, що атаки викликали відповідну реакцію. Тож Іран почав запускати ракети та дрони в бік Ізраїлю та інших держав, які не брали участі в атаці на Тегеран.
Зокрема, щонайменше в суботу іранські війська завдали ударів по військових об'єктах США в Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.
Уже сьогодні, 1 березня, Іран обстріляв балістичними ракетами військові бази в Ірані та Йорданії, де перебували солдати Бундесверу.
Крім того, Тегеран випускав ракети по британських військових базах на Кіпрі.