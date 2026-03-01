RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Европа вступит в войну? Лидеры Германии, Франции и Британии пригрозили Ирану

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Лидеры стран Е3 (Германии, Франции и Британии) пригрозили Ирану присоединится к операции США и Израилю, если Тегеран не прекратит удары по странам на Ближнем Востоке, которые не причастны к боевым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление трех стран, опубликованных на сайте правительства Германии.

"Лидеры Франции, Германии и Соединенного Королевства возмущены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками Ирана против стран региона, включая те, которые не участвовали в начальных военных операциях США и Израиля", - говорится в заявлении.

Главы государств подчеркнули, что "безрассудные атаки" Ирана направлены против ближайших союзников Европы и угрожают их военным и гражданскому населению во всем регионе.

В связи с этим они призывают Тегеран немедленно прекратить атаки, иначе страны Е3 присоединяться к боевым действиям.

"Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это может включать, при необходимости, применение соразмерных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения", - сказано в публикации.

Резюмируя лидеры добавили, что по этому вопросу они договорились сотрудничать с США и своими союзниками в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, на выходных в субботу, 28 февраля, Израиль и США начали совместно атаковать Иран для устранения угроз безопасности. Как позже выяснилось, реальная ключевая цель операции - сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны.

Но само собой, что атаки вызвали ответную реакцию. Поэтому Иран начал запускать ракеты и дроны в сторону Израиля и других государств, которые не принимали участия в атаке на Тегеран.

В частности, как минимум в субботу иранские войска нанесли удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Уже сегодня, 1 марта, Иран обстрелял баллистическими ракетами военные базы в Иране и Иордании, где находились солдаты Бундесвера.

Кроме того, Тегеран выпускал ракеты по британским военным базам на Кипре.

