Європейська команда долучиться до наступного раунду переговорів про завершення війни Росії проти України. У Єврокомісії наголошують, що безпека України безпосередньо впливає на безпеку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті.

Європа долучиться до переговорів

Виступаючи 25 листопада у Страсбурзі, фон дер Ляєн відзначила нову динаміку дипломатичних зусиль останніми тижнями та наголосила на важливості європейської участі в переговорах.

"Ми повинні дати дипломатії якнайкращий шанс на успіх… Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку", - заявила фон дер Ляєн.

Чого Європа очікує від Росії

Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня "Коаліція охочих" закликала Росію припинити удари по українській енергетиці на зимовий період. Також ішлося про перемир'я для безпечного транспортування продовольства Чорним морем.

За її словами, згода Москви на ці кроки продемонструвала б серйозність її намірів щодо переговорів.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну та захищатимемо власні інтереси. Ми оцінюватимемо прогрес за діями Росії, а не лише за її словами", - наголосила фон дер Ляєн.

Підтримка України та тиск на Москву

Очільниця Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію. Зокрема, Єврокомісія представила пропозиції до 22-го пакета санкцій.

На 2027 рік для України також запропоновано додатковий інструмент фінансування обсягом 45 млрд євро. Він передбачає 20 млрд євро бюджетної підтримки та 25 млрд євро на військові потреби.