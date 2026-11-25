Европейская команда присоединится к следующему раунду переговоров о завершении войны России против Украины. В Еврокомиссии подчеркивают, что безопасность Украины напрямую влияет на безопасность Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

Европа присоединится к переговорам

Выступая 25 ноября в Страсбурге, фон дер Ляйен отметила новую динамику дипломатических усилий в последние недели и подчеркнула важность европейского участия в переговорах.

"Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех… Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность", - заявила фон дер Ляйен.

Чего Европа ожидает от России

Президент Еврокомиссии напомнила, что на прошлой неделе "Коалиция желающих" призвала Россию прекратить удары по украинской энергетике на зимний период. Также речь шла о перемирии для безопасной транспортировки продовольствия Черным морем.

По ее словам, согласие Москвы на эти шаги продемонстрировало бы серьезность ее намерений по переговорам.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину и защищать собственные интересы. Мы будем оценивать прогресс по действиям России, а не только по ее словам", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Поддержка Украины и давление на Москву

Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. В частности, Еврокомиссия представила предложения по 22-му пакету санкций.

На 2027 год для Украины также предложен дополнительный инструмент финансирования объемом 45 млрд евро. Он предусматривает 20 млрд евро бюджетной поддержки и 25 млрд евро на военные нужды.