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Европа вышла на "охоту" за "теневым флотом" РФ. Первый танкер уже захвачен

18:39 22.07.2026 Ср
2 мин
"Охотятся" сразу две морские операции ЕС
aimg Валерия Абабина
Европа вышла на "охоту" за "теневым флотом" РФ. Первый танкер уже захвачен Фото: В Средиземном море ЕС захватил танкер MV SOUTH STAR (x.com/kajakallas)
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В Средиземном море захватили танкер MV SOUTH STAR – его подозревают в плавании под чужим флагом. Это только первый эпизод нового давления ЕС на "теневой флот" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокую представительницу ЕС по иностранным делам и политику безопасности Каю Каллас в X.

Что известно о захвате SOUTH STAR

20 июля в рамках операции ЕС под названием EUNAVFOR MED IRINI был захвачен нефтяной танкер MV SOUTH STAR.

Судно подозревается в плавании под чужим флагом, что является нарушением международного морского права. По словам Калласа, каждый незаконный рейс теневого флота помогает поддерживать военную машину России.

Фото: В Средиземном море ЕС захватил танкер MV SOUTH STAR (x.com/kajakallas)

"Мы усиливаем давление на теневой флот России. 20 июля силы операции EUNAVFOR MED IRINI захватили нефтяной танкер MV SOUTH STAR, подозреваемый в плавании под чужим флагом, нарушающим международное морское право", - написала Каллас.

Дипломатка ЕС отметила, что санкции объединения согласовываются с действиями Европы на море.

Новые полномочия операции ATALANTA

Параллельно на этой неделе государства-члены ЕС разрешили операции EUNAVFOR ATALANTA начать высадки на суда подозреваемого российского "теневого флота" во время проверки их флага – так же, как это делает операция IRINI.

"Это решение еще больше затягивает границу", – добавила Каллас.

Напомним, ЕС уже более года системно давит на российский теневой флот – нефтяные танкеры, помогающие РФ обходить западные санкции.

В июне этого года объединение приняло очередной пакет санкций – в частности, против двух человек и 24 организаций, связанных с экспортом нефти через теневой флот.

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