Европа вышла на "охоту" за "теневым флотом" РФ. Первый танкер уже захвачен
В Средиземном море захватили танкер MV SOUTH STAR – его подозревают в плавании под чужим флагом. Это только первый эпизод нового давления ЕС на "теневой флот" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокую представительницу ЕС по иностранным делам и политику безопасности Каю Каллас в X.
Что известно о захвате SOUTH STAR
20 июля в рамках операции ЕС под названием EUNAVFOR MED IRINI был захвачен нефтяной танкер MV SOUTH STAR.
Судно подозревается в плавании под чужим флагом, что является нарушением международного морского права. По словам Калласа, каждый незаконный рейс теневого флота помогает поддерживать военную машину России.
Фото: В Средиземном море ЕС захватил танкер MV SOUTH STAR (x.com/kajakallas)
"Мы усиливаем давление на теневой флот России. 20 июля силы операции EUNAVFOR MED IRINI захватили нефтяной танкер MV SOUTH STAR, подозреваемый в плавании под чужим флагом, нарушающим международное морское право", - написала Каллас.
Дипломатка ЕС отметила, что санкции объединения согласовываются с действиями Европы на море.
Новые полномочия операции ATALANTA
Параллельно на этой неделе государства-члены ЕС разрешили операции EUNAVFOR ATALANTA начать высадки на суда подозреваемого российского "теневого флота" во время проверки их флага – так же, как это делает операция IRINI.
"Это решение еще больше затягивает границу", – добавила Каллас.
Напомним, ЕС уже более года системно давит на российский теневой флот – нефтяные танкеры, помогающие РФ обходить западные санкции.
В июне этого года объединение приняло очередной пакет санкций – в частности, против двух человек и 24 организаций, связанных с экспортом нефти через теневой флот.