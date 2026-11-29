Європа висунула РФ вимогу щодо переговорів по Україні, - Пєсков
Лідери Європи вже пояснили команді російського диктатора Володимира Путіна, в якому форматі готові обговорювати завершення війни РФ проти України.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
За словами представника Путіна, європейці висунули Москві чітку вимогу.
Як виявилося, союзники Києва не хочуть розмовляти з Кремлем у двосторонньому форматі. Натомість вони готові винятково до тристоронніх контактів.
На тлі останніх подій Пєсков вкотре повторив брехню російської влади про прагнення до "миру".
"Росія хоче миру, і Путін відкритий до переговорів щодо врегулювання, відкритий до контактів, зокрема з європейцями", - цинічно заявив Пєсков.
До речі, напередодні лідери Європи закликали Росію до енергетичного перемир'я з Україною взимку 2026-27 рр. Однак Кремль одразу відкинув цю пропозицію.
Так, Пєсков почав стверджувати, що "Росія нічого нікому не винна".
"Росія має забезпечити свої національні інтереси. І, звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередників чи роль учасників переговорів про регулювання дуже складно,",
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Кремлі назвали можливе місце нового раунду переговорів між Україною, Росією та США.
Також у Путіна зробили нову заяву щодо переговорів з Києвом та "внеску" Європи в цей процес.