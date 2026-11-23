Росія розглядає Абу-Дабі як можливе місце проведення наступного раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ. Водночас остаточного рішення щодо локації зустрічі поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова в коментарі "РІА Новости".

За словами Пєскова, наразі російська сторона орієнтується на Абу-Дабі, однак допускає й інші варіанти.

"Ми поки що розглядаємо Абу-Дабі, але можуть бути найрізноманітніші варіанти", - сказав представник Кремля.

Раніше Пєсков повідомив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США мають відновитися найближчим часом. Водночас точної дати наступного раунду зустрічі сторони поки не визначили.

