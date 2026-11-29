Европа выдвинула РФ требование касательно переговоров по Украине, - Песков
Лидеры Европы уже объяснили команде российского диктатора Владимира Путина, в каком формате готовы обсуждать завершение войны РФ против Украины.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
По словам представителя Путина, европейцы выдвинули Москве четкое требование.
Как выяснилось, союзники Киева не хотят вести переговоры с Кремлем в двустороннем формате. Они готовы исключительно к трехсторонним контактам.
На фоне последних событий Песков вновь повторил ложные заявления российской власти о стремлении к "миру".
"Россия хочет мира, и Путин открыт к переговорам по урегулированию, открыт к контактам, в том числе с европейцами", - цинично заявил Песков.
Кстати, накануне европейские лидеры призвали Россию к энергетическому перемирию с Украиной на зиму 2026-2027 годов. Однако Кремль сразу отверг это предложение.
В ответ Песков начал утверждать, что "Россия ничего никому не виновата".
"Россия должна обеспечить свои национальные интересы. И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или роль участников переговоров о регулировании очень сложно,",
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Кремле назвали возможное место нового раунда переговоров между Украиной, Россией и США.
Также у Путина сделали новое заявление о переговорах с Киевом и "вкладе" Европы в этот процесс.