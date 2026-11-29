Лидеры Европы уже объяснили команде российского диктатора Владимира Путина, в каком формате готовы обсуждать завершение войны РФ против Украины.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

По словам представителя Путина, европейцы выдвинули Москве четкое требование.

Как выяснилось, союзники Киева не хотят вести переговоры с Кремлем в двустороннем формате. Они готовы исключительно к трехсторонним контактам.

На фоне последних событий Песков вновь повторил ложные заявления российской власти о стремлении к "миру".

"Россия хочет мира, и Путин открыт к переговорам по урегулированию, открыт к контактам, в том числе с европейцами", - цинично заявил Песков.

Кстати, накануне европейские лидеры призвали Россию к энергетическому перемирию с Украиной на зиму 2026-2027 годов. Однако Кремль сразу отверг это предложение.

В ответ Песков начал утверждать, что "Россия ничего никому не виновата".