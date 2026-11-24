У Путіна зробили нову заяву щодо переговорів з Україною та "внеску" Європи
У Росії "є розуміння", що переговори щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі продовжаться, але дати їх проведення не визначені.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Дати наступного раунду переговорів в Абу-Дабі ще не призначено", - зазначив він.
Водночас Пєсков підкреслив: "є розуміння", що переговори щодо України в Абу-Дабі мають продовжитися.
Крім того, речник Кремля зробив заяву про участь європейців у мирних переговорах.
"Європейці наполягають на тому, щоб переговори щодо України стали чотиристоронніми, але Москва поки не розуміє, який внесок вони могли б зробити в процес мирного врегулювання", - сказав Пєсков.
Він додав, що Володимир Путін не передавав президенту США Дональду Трампу або лідеру КНР Сі Цзіньпіну будь-які документи з пропозиціями щодо врегулювання та гарантій безпеки.
Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони домовилися продовжити діалог, а також обговорили можливість залучення до нього європейців.
Зазначимо, 21 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що команда Трампа хоче організувати новий раунд мирних переговорів до 25 грудня.
Крім того, Зеленський наголосив на необхідності зробити все, щоб чотиристороння зустріч - України, Європи, Америки та Росії - відбулася якнайшвидше. Він заявив, що Україна готова до цього "буквально завтра".