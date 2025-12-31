Європа вимагає гарантій безпеки для України: деталі закритої розмови

Європейські партнери напередодні візиту президента України до США обговорювали тактику спілкування з Вашингтоном і можливі ризики переговорів, приділяючи особливу увагу питанням територій, гарантій безпеки та майбутньої мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію SPIEGEL.

Поради перед переговорами у США

Як стало відомо з англомовної стенограми закритої відеоконференції за участю українського президента і європейських лідерів, окремі учасники закликали Київ діяти стримано під час майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом.

Під час розмови наголошували на необхідності пошуку формули домовленостей зі США за ключовими пунктами, включно з територіальними питаннями, безпекою та відновленням країни. Водночас лунала порада "не заходити занадто далеко" і проявляти обережність у формулюваннях.

Реакція учасників телеконференції

Офіційно в уряді Німеччини відмовилися коментувати зміст конфіденційних переговорів. Водночас один з учасників підтвердив, що загальний зміст обговорення передано коректно, однак окремі цитати він коментувати не став через закритий характер зустрічі.

Гарантії безпеки та роль Європи

Згідно зі стенограмою, європейські лідери закликали прискорити роботу над гарантіями безпеки та визначити формат участі країн Європи. Зазначалося, що затягування процесу може створити враження відсутності єдиної позиції.

Водночас низка глав урядів нагадали, що питання гарантій безпеки або можливої військової присутності потребують схвалення національних парламентів.

Запит на конкретику від США

Прем'єр-міністри Данії, Швеції та Норвегії попросили українського президента після переговорів у Вашингтоні детально проінформувати про можливі зобов'язання США, підкресливши, що домовленості мають бути зафіксовані "на папері".

Також звучала порада не йти на офіційні територіальні поступки без чітких і підтверджених гарантій безпеки.

Невизначеність позиції Росії

Окремо обговорювалося питання реакції Москви на оновлений мирний план. Європейські лідери рекомендували уточнити у Трампа, якими є подальші кроки в разі відмови Росії від запропонованої формули. Дипломати після зустрічі визнали, що позиція РФ щодо територіальних питань, як і раніше, залишається неясною.