Європа у відповідь на "Орєшнік" має створити нову далекобійну зброю, - Макрон

Європа має зайнятися розробкою власної далекобійної зброї у відповідь на російський "Орєшнік", дальність дії якого досягає європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Франції Еммануеля Макрона до французьких Збройних сил.

Французький лідер звернув увагу, що європейська ініціатива ELSA зі створення власної крилатої ракети великої дальності набуває особливого сенсу, коли Росія вже вдруге вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

За його словами, така атака - це гранично ясний сигнал з боку РФ, яка вирішила розвивати таке озброєння. При цьому таке послання має бути сприйнято гранично чітко тими країнами Європи, які вважають, що це їх не стосується. Європа перебуває в зоні досяжності таких атак.

"Якщо ми хочемо зберегти свою надійність, ми, європейці, і особливо Франція, яка має в своєму розпорядженні певні технології, повинні озброїтися цими новими видами зброї, які в короткостроковій перспективі змінять ситуацію", - підкреслив Макрон.

Він додав, що насамперед разом із німецькими та британськими партнерами Франція має "рішуче просуватися в розвитку можливостей нанесення ударів на дуже велику глибину". Це "підвищує переконливість і посилить ядерне стримування".

Варто зауважити, що російські окупанти нещодавно вдарили по Львівській області ракетою "Орєшнік".