Франція відновлює виробництво крилатих ракет SCALP після 15-річної паузи

Франція спільно з союзниками вперше за 15 років відновила виробництво крилатих ракет SCALP/ Storm Shadow, які добре зарекомендували себе з початком вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших збройних сил відновиться у 2025 році, через 15 років після нашого останнього замовлення", - зазначив міністр оборони Франції.

За його словами, поставлені ​​в Україну франко-британські ракети SCALP/Storm Shadow продемонстрували свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності.

"Спільне підприємство Франції, Британії, Італії та Німеччини, на якому вироблятимуть ракети, є символом провідної оборонної промисловості Європи", - додав Лекорню.