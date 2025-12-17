Європа та США розробили план підтримки післявоєнної України: NYT розкрило деталі

За даними видання, план передбачає зміцнення Збройних сил України, розгортання європейських військ на українській території для стримування нового, можливого вторгнення РФ, а також активніше залучення американських розвідувальних можливостей.

Один із документів, який співрозмовники NYT називають "оперативним військовим", містить детальні положення щодо співпраці військ США та Європи із ЗСУ з метою запобігання спробам Росії захопити додаткові території.

Жоден із документів наразі не оприлюднено. Водночас за словами обізнаних джерел, вони містять конкретні директиви для різних сценаріїв можливого нового вторгнення РФ. Неназваний американський чиновник зазначив, що в них "дуже чітко" прописано механізми стримування подальших атак та реагування у разі їхнього відновлення.

Одним із ключових завдань називається збільшення чисельності Збройних сил України до 800 тисяч у мирний час. Для цього, як зазначається, Україна потребуватиме стабільної та значної підтримки з боку партнерів. Європейський дипломат повідомив, що в документах міститься перелік конкретного озброєння та військових спроможностей, необхідних Києву, однак деталей не розкрив.

Також у плані описано роль європейських сил безпеки, які можуть діяти на території України, зокрема для забезпечення безпеки в повітряному та морському просторі. Очікується, що такі підрозділи базуватимуться переважно на заході країни, однак перелік держав-учасниць поки що не визначений.

Окремо прописано механізми участі США у виявленні можливих операцій РФ під хибним прапором, які Москва може використати як привід для відновлення бойових дій.

Європейські чиновники зазначають, що співпраця з американськими перемовниками та президентом США Дональдом Трампом останнім часом суттєво покращилася.

"Ми бачимо реальний і конкретний прогрес. Він став можливим завдяки узгодженості дій України, Європи та Сполучених Штатів", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.