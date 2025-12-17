Европа и США разработали план поддержки послевоенной Украины: NYT раскрыло детали

По данным издания, план предусматривает укрепление Вооруженных сил Украины, развертывание европейских войск на украинской территории для сдерживания нового, возможного вторжения РФ, а также более активное привлечение американских разведывательных возможностей.

Один из документов, который собеседники NYT называют "оперативным военным", содержит подробные положения о сотрудничестве войск США и Европы с ВСУ с целью предотвращения попыток России захватить дополнительные территории.

Ни один из документов пока не обнародован. В то же время, по словам осведомленных источников, они содержат конкретные директивы для различных сценариев возможного нового вторжения РФ. Неназванный американский чиновник отметил, что в них "очень четко" прописаны механизмы сдерживания дальнейших атак и реагирования в случае их возобновления.

Одной из ключевых задач называется увеличение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч в мирное время. Для этого, как отмечается, Украина потребует стабильной и значительной поддержки со стороны партнеров. Европейский дипломат сообщил, что в документах содержитсяперечень конкретного вооружения и военных возможностей, необходимых Киеву, однако деталей не раскрыл.

Также в плане описана роль европейских сил безопасности, которые могут действовать на территории Украины, в частности для обеспечения безопасности в воздушном и морском пространстве. Ожидается, что такие подразделения будут базироваться преимущественно на западе страны, однако перечень государств-участников пока не определен.

Отдельно прописаны механизмы участия США в выявлении возможных операций РФ под ложным флагом, которые Москва может использовать как повод для возобновления боевых действий.

Европейские чиновники отмечают, что сотрудничество с американскими переговорщиками и президентом США Дональдом Трампом в последнее время существенно улучшилось.

"Мы видим реальный и конкретный прогресс. Он стал возможным благодаря согласованности действий Украины, Европы и Соединенных Штатов", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.