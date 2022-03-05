Европа в состоянии войны: как вторжение Росси в Украину отразилось на финансовых рынках

Евро в депрессии

Евро упал ниже 1,10 доллара в пятницу впервые почти за два года, потеряв на этой неделе более 3% по отношению к доллару, что стало самым большим недельным падением с марта 2020 года.

Беспокойство по поводу того, что вторжение России в Украину нанесет экономике новый удар, особенно в связи с взлетом цен на энергоносители, объясняет, почему национальная валюта оказалась в числе самых проигравших за неделю.

Зерно и металлы

Цены на сырье от пшеницы до различных металлов взлетели до многолетнего максимума, поскольку западные санкции нарушили воздушные и морские перевозки товаров.

Россия и Украина являются двумя крупнейшими в мире экспортерами пшеницы, которая достигла 14-летнего пика в пятницу, прибавив почти 40% с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.

Россия также является поставщиком металлов. Алюминий достиг рекордного максимума в пятницу, в то время как медь также находится рядом с новым историческим пиком.

Энергетика и газ

Цены на нефть марки Brent за неделю выросли еще на 21%, закрывшись на самом высоком уровне с 2013 года, при этом покупатели и грузоотправители все чаще избегают поставок российской нефти, общий объем которых составляет до 5 миллионов баррелей в сутки.

Ни возможность того, что миллион баррелей иранской нефти попадет на рынок в случае воозобновлении ядерной сделки с Западом, ни сделка развитых стран о скоординированном выпуске 60 миллионов баррелей не оказали влияния.

Европейские цены на газ выросли на 120% за неделю, достигнув рекордно высокого уровня в 208 евро за мегаватт-час.

Европейские банки теряют

У европейских банков была еще одна изнурительная неделя, на которую обрушился тройной удар западных санкций против России, снижение ожиданий повышения процентной ставки и ухудшение макроэкономической ситуации.

Эти шаги сводят на нет все успехи, достигнутые ранее в этом году, когда казалось, что восстановление экономики позволит центральным банкам повысить процентные ставки, что пойдет на пользу банкам.

Индекс европейских банковских акций упал примерно на 16%, что стало худшей неделей с марта 2020 года, в результате чего с начала года потери составили 20%. Акции кредиторов, подверженных риску России, таких как австрийский Raiffeisen и французский, за неделю упали примерно на треть.

Убежища для инвесторов

Потрясения на европейских рынках, повышенная неопределенность в отношении экономических перспектив и сокращение ставок на повышение процентных ставок привели к тому, что инвесторы стремились скупить облигации-убежища.

В Германии - эталонном эмитенте еврозоны - доходность 10-летних облигаций упала на этой неделе на 30 базисных пунктов, что стало самым большим недельным падением со времен долгового кризиса евро в 2011 году.

Рубль отключили

Российский рубль упал более чем на 30% в офшорной торговле - худшая неделя за всю историю - и примерно на 20% в торговле в Москве. Спреды между спросом и предложением очень широки - признак исчезновения ликвидности.

Расхождение между внутренней и офшорной торговлей показывает, насколько Россия стала оторванной от мировых финансовых рынков после жестких санкций.