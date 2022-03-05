Європа в стані війни: як вторгнення Россі в Україну відбилося на фінансових ринках

Євро в депресії

Євро впав нижче 1,10 долара в п'ятницю вперше майже за два роки, втративши на цьому тижні більше 3% по відношенню до долара, що стало найбільшим тижневим падінням з березня 2020 року.

Занепокоєння з приводу того, що вторгнення Росії в Україну завдасть економіці нового удару, особливо у зв'язку зі злетом цін на енергоносії, пояснює, чому національна валюта опинилася в числі найбільш переможених за тиждень.

Зерно і метали

Ціни на сировину від пшениці до різних металів злетіли до багаторічного максимуму, оскільки західні санкції порушили повітряні і морські перевезення товарів.

Росія і Україна є двома найбільшими у світі експортерами пшениці, яка досягла 14-річного піку в п'ятницю, додавши майже 40% з тих пір, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Росія також є постачальником металів. Алюміній досяг рекордного максимуму в п'ятницю, в той час як мідь також знаходиться поруч з новим історичним піком.

Енергетика і газ

Ціни на нафту марки Brent за тиждень виросли ще на 21%, закрившись на найвищому рівні з 2013 року, при цьому покупці і вантажовідправники все частіше уникають поставок російської нафти, загальний обсяг яких становить до 5 мільйонів барелів на добу.

Ні можливість того, що мільйон барелів іранської нафти потрапить на ринок у разі відновлення ядерної угоди із Заходом, ні угода розвинених країн про скоординований випуск 60 мільйонів барелів не вплинули.

Європейські ціни на газ зросли на 120% за тиждень, досягнувши рекордно високого рівня у 208 євро за мегават-годину.

Європейські банки втрачають

У європейських банків був ще один виснажливий тиждень, на який обрушився потрійний удар західних санкцій проти Росії, зниження очікувань підвищення процентної ставки і погіршення макроекономічної ситуації.

Ці кроки зводять нанівець всі успіхи, досягнуті раніше в цьому році, коли здавалося, що відновлення економіки дозволить центральним банкам підвищити процентні ставки, що піде на користь банкам.

Індекс європейських банківських акцій впав приблизно на 16%, що стало найгіршим тижнем з березня 2020 року, в результаті чого з початку року втрати склали 20%. Акції кредиторів, схильних до ризику Росії, таких як австрійський Raiffeisen і французький, за тиждень впали приблизно на третину.

Притулку для інвесторів

Потрясіння на європейських ринках, підвищена невизначеність щодо економічних перспектив і скорочення ставок на підвищення процентних ставок призвели до того, що інвестори прагнули скупити облігації-притулку.

У Німеччині - еталонному емітенті єврозони - прибутковість 10-річних облігацій впала на цьому тижні на 30 базисних пунктів, що стало найбільшим тижневим падінням з часів боргової кризи євро у 2011 році.

Рубль відключили

Російський рубль впав більш ніж на 30% в офшорній торгівлі - найгірший тиждень За всю історію - і приблизно на 20% в торгівлі в Москві. Спреди між попитом і пропозицією дуже широкі - ознака зникнення ліквідності.

Розбіжність між внутрішньою і офшорною торгівлею показує, наскільки Росія стала відірваною від світових фінансових ринків після жорстких санкцій.