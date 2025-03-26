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Європа схиляється до відмови щодо відправки військ в Україну після перемир'я, - Reuters

Брюсель, Середа 26 березня 2025 18:02
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Європа схиляється до відмови щодо відправки військ в Україну після перемир'я, - Reuters Фото: Європа схиляється до відмови щодо відправки військ в Україну (GettyImages-)
Автор: Каріна Левицька

Європейські країни переглядають свої підходи до допомоги Україні. Відмовляючись від відправлення військ, вони шукають інші способи підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними анонімних джерел видання, європейські зусилля щодо забезпечення безпеки для України змінюють напрямок. Замість відправлення військ вони шукають альтернативні варіанти підтримки, оскільки стикаються з політичними та матеріально-технічними обмеженнями.

В той час, як Лондон і Париж тижнями працювали над планом відправки тисяч військових в Україну для допомоги в забезпеченні майбутнього припинення вогню, анонімні дипломати кажуть, що все більше визнають, що відправка таких сил не є найвірогіднішим результатом.

"Вони (європейські країни, - ред.) відступають від наземних військ і намагаються змінити те, що вони робили, на щось, що могло б бути більш розумним", - сказав один європейський дипломат.

Інший анонімний дипломат зазначив, що коли Україна була в кращому становищі, ідея відправки військ виглядала привабливою. Однак з огляду на поточну ситуацію та політику адміністрації США, ця пропозиція більше не виглядає так привабливо.

Варто додати, що завтра Франція, яка тісно співпрацює з Британією, прийме 30 лідерів і делегацій із близько 30 країн, які є частиною того, що стало "коаліцією охочих". Зустріч покликана конкретизувати деякі ідеї.

Нагадаємо, раніше The Telegraph писало, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що місія ООН може стати альтернативою відправленню європейських військ в Україну.

Таку ініціативу французький лідер уже нібито обговорював з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Тим часом в одній з пресконференцій Зеленський пояснив, чи можуть миротворці ООН стати альтернативою військовому контингенту.

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