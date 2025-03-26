Европа склоняется к отказу в отправке войск в Украину после перемирия, - Reuters
Европейские страны пересматривают свои подходы к помощи Украине. Отказываясь от отправки войск, они ищут другие способы поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным анонимных источников издания, европейские усилия по обеспечению безопасности для Украины меняют направление. Вместо отправки войск они ищут альтернативные варианты поддержки, поскольку сталкиваются с политическими и материально-техническими ограничениями.
В то время как Лондон и Париж неделями работали над планом отправки тысяч военных в Украину для помощи в обеспечении будущего прекращения огня, анонимные дипломаты говорят, что все больше признают, что отправка таких сил не является самым вероятным результатом.
"Они (европейские страны, - ред.) отступают от наземных войск и пытаются изменить то, что они делали, на что-то, что могло бы быть более разумным", - сказал один европейский дипломат.
Другой анонимный дипломат отметил, что когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск выглядела привлекательной. Однако учитывая текущую ситуацию и политику администрации США, это предложение больше не выглядит так привлекательно.
Стоит добавить, что завтра Франция, которая тесно сотрудничает с Британией, примет 30 лидеров и делегаций из около 30 стран, которые являются частью того, что стало "коалицией желающих". Встреча призвана конкретизировать некоторые идеи.
Напомним, ранее The Telegraph писало, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что миссия ООН может стать альтернативой отправке европейских войск в Украину.
Такую инициативу французский лидер уже якобы обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Между тем в одной из пресс-конференций Зеленский объяснил, могут ли миротворцы ООН стать альтернативой военному контингенту.
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