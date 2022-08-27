Европа не может противопоставлять нынешним угрозам свои "бонсай-армии", - Боррель

"Европейские армии были опустошены, и могли быть названы "бонсай-армиями": они выглядят как реальная вещь, но уменьшена до миниатюрной версии", - заявил Боррель, напомнив, что в течение прошлых 20 лет развитие европейских армий происходило, преимущественно, для осуществления "экспедиционных операций" за пределами ЕС, примерами которых могут быть операции в Афганистане, в Ираке или в африканском регионе Сахель.

По его словам, следует немедленно усиливать коллективную безопасность стран ЕС.

"Это лето предоставило много материала для размышлений вокруг европейской обороны и ее будущего: от войны (России, - ред.) против Украины до серьезного ухудшения безопасности в Сахель и годовщины захвата Афганистана движением Талибан. Мы должны быть готовы предстать перед тяжелыми решениями и сделать разумный выбор. Если мы будем делать это вместе как европейцы, мы сможем усилить нашу коллективную безопасность", - отметил Высокий представитель ЕС.

В подтверждение своих слов Боррель добавил, что с 1945 года военный флот Франции не был таким маленьким, поскольку количество кораблей сократилось наполовину с 1990 года. С 1996 года ВВС Франции сократили количество самолетов на 30 процентов. Разрывы есть также в Сухопутных войсках, в частности, в измерении артиллерии и боеприпасов, поскольку запасы такого военного оборудования были разорены в результате оборонных поставок для Украины. В то же время генерал добавил, что ситуация хуже в других странах ЕС, включая Германию, Италию и Испанию.

"Возникает вопрос, а что же делать? Мы не можем встречать с нашими "армиями-бонсай" более угрожающий стратегический ландшафт, где действуют оппоненты, использующие войну высокой интенсивности. В то же время, мы не можем также быть довольны результатами нашей экспедиционной военной деятельности", - сказал Боррель.