Путину очень скоро придется выбирать между оружием и маслом для народа, - Боррель

ВВП (валовой внутренний продукт) России в этом году сократится на 10%. Это приведет к крупнейшей рецессии со времен распада Советского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля в интервью DW .

"Очень скоро президенту России Владимиру Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа", - заявил Боррель.

Таким образом, главный дипломат ЕС отверг утверждения о том, что российская экономика пока что не сильно пострадала от западных санкций, тогда как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию.

Он считает, что важнее сокращения потребления российского газа являются усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", - подчеркнул Боррель.

В свою очередь глава дипломатии ЕС призвал обратить внимание на российские танки, в которых используются западные компоненты.

"Взгляните на корпус подбитого русского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне - ред.) больше не будут иметь к ним доступа", - подытожил Боррель.

Напомним, недавно канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против России, которые были введены Западом в ответ на ее вторжение в Украину, якобы "сейчас действуют не так быстро, как рассчитывалось".

Между тем эффективность санкций против РФ недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

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