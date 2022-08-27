Європа не може протиставляти нинішнім загрозам свої "бонсай-армії", - Боррель

"Європейські армії були спустошені, та могли бути названі «бонсай-арміями»: вони виглядають як реальна річ, але зменшена до мініатюрної версії", - заявив Боррель, нагадавши, що протягом минулих 20 років розбудова європейських армій відбувалася, переважно, для здійснення "експедиційних операцій" за межами ЄС, прикладами яких можуть бути операції в Афганістані, в Іраку або в африканському регіоні Сахель.

За його словами, потрібно негайно посилювати колективну безпеку країн ЄС.

"Це літо надало багато матеріалу для роздумів навколо європейської оборони та її майбутнього: від війни (Росії, - ред.) проти України до серйозного погіршення безпеки в Сахель та річниці захоплення Афганістану рухом Талібан. Ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями та зробити розумний вибір. Якщо ми робитимемо це разом, як європейці, ми зможемо посилити нашу колективну безпеку", - зауважив Високий представник ЄС.

Для підтвердження своїх слів Боррель додав, що з 1945 року військовий флот Франції не був таким маленькім, оскільки кількість кораблів скоротилася наполовину з 1990 року. З 1996 року ВПС Франції скоротили кількість літаків на 30 відсотків. Розриви є також у Сухопутних військах, зокрема, у вимірі артилерії та боєприпасів, оскільки запаси такого військового обладнання були спустошені внаслідок оборонних поставок для України. Водночас генерал додав, що ситуація є гіршою в інших країнах ЄС, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.

"Виникає питання, а що ж робити? Ми не можемо зустрічати з нашими "арміями-бонсай" більш загрозливий стратегічний ландшафт, де діють опоненти, що використовують війну високої інтенсивності. Водночас, ми не можемо також бути задоволеними результатами нашої експедиційної військової діяльності", - сказав Боррель.