Європа прискорено готується до військової незалежності від США

Європейські країни значно збільшили випуск артилерійських боєприпасів, бронетехніки, кораблів і підводних човнів.

Так, німецька компанія Rheinmetall виробляє 1,5 млн 155-мм снарядів на рік, обігнавши США за цим показником, а MBDA збільшила випуск зенітних ракет вчетверо, але це лише 40 одиниць на місяць - кількість, яку Україна витрачає за пару ночей.

При цьому континент все ще відстає у виробництві малопомітних літаків, далекобійних ракет і супутникової розвідки.

Бюджети і фрагментованість

Сукупні оборонні бюджети ЄС сягають 560 млрд доларів, що вдвічі більше, ніж 10 років тому, проте все ще менше бюджету Пентагону (850 млрд доларів).

До 2035 року Європа планує досягти 80% американських видатків, але основна проблема - фрагментованість: Франція демонструє високий рівень незалежності, тоді як Німеччина та країни Східної Європи продовжують закупівлі американського та південнокорейського озброєння, що зберігає залежність.

Необхідність об'єднання

Створення єдиного європейського військового стовпа або об'єднаної армії вже перестало бути ідеєю бюрократів - це нагальна потреба. На досягнення реальної незалежності від США буде потрібно мінімум 10 років і значні інвестиції.

Приклади з високоточною зброєю, такою як HIMARS, показують, що серійне виробництво власних аналогів займе роки. Також фрагментованість і пріоритет національних оборонних підприємств ускладнюють спільні закупівлі та реалізацію великих проєктів, як це сталося з винищувачем FCAS.