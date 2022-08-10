Европа прекращает покупать уголь в России

Чиновник отметил, что несмотря на энергетический кризис в Европе в новых ограничениях видят возможность сократить потребление ископаемого топлива.

"Как ни парадоксально, но российское вторжение в Украину поможет нам ускорить отход от ископаемого топлива", - сказал Мамер.

К слову, государства ЕС еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, согласились построить экологически безопасную экономику к 2050 году.

Из-за этого большинство членов Евросоюза сократили производство электроэнергии с помощью угля, ведь оно вызывает значительные выбросы углерода в атмосферу.