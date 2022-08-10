RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Європа припиняє купувати вугілля у Росії

Фото: Європа припиняє купувати вугілля у Росії (sfs.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

З 10 серпня починає діяти п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії, який ухвалили ще у квітні. Це означає, що Європа припиняє купівлю вугілля в країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Європейської комісії Еріка Мамера.

Посадовець зазначив, що попри енергетичну кризу в Європі у нових обмеженнях вбачають можливість скоротити споживання викопного палива.

"Як не парадоксально, але російське вторгнення в Україну допоможе нам прискорити відхід від викопного палива", - сказав Мамер.

До слова, держави ЄС ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, погодились побудувати екологічно безпечну економіку до 2050 року.

Через це більшість членів Євросоюзу скоротили виробництво електроенергії за допомогою вугілля, адже воно спричиняє значні викиди вуглецю в атмосферу.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Європейський союз ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України