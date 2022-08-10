Європа припиняє купувати вугілля у Росії

Посадовець зазначив, що попри енергетичну кризу в Європі у нових обмеженнях вбачають можливість скоротити споживання викопного палива.

"Як не парадоксально, але російське вторгнення в Україну допоможе нам прискорити відхід від викопного палива", - сказав Мамер.

До слова, держави ЄС ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, погодились побудувати екологічно безпечну економіку до 2050 року.

Через це більшість членів Євросоюзу скоротили виробництво електроенергії за допомогою вугілля, адже воно спричиняє значні викиди вуглецю в атмосферу.