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Європа не повинна втомитись від війни раніше, ніж українці, - прем'єр Данії

Середа 13 грудня 2023 18:06
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Європа не повинна втомитись від війни раніше, ніж українці, - прем'єр Данії Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр-міністра Данії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін домагається втоми та виснаження Європи від війни в України. Країна потребує більшої підтримки, особливо військової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час розмови з журналістами, яку цитує місцеве видання TV2.dk.

"Путін сподівається на розкол і виснаження. Мені соромно чути про втому від війни в Європі. Я можу зрозуміти це, якщо ви перебуваєте в окопах або якщо ви українець, але решта з нас просто не може дозволити собі втомитися раніше, ніж українці", - заявила прем'єр.

За її словами, підтримка України залишається масовою та широкою, навіть попри те, що "кілька правих політиків і республіканців" починають потроху відступати. Водночас Європа повинна твердо стояти на ігровому полі, а Україна потребує більшої підтримки, особливо військової й моральної.

"Всі знають, що стоїть на кону, якщо ми похитнемося в нашій вірі в перемогу демократії і миру, то хто ми такі?" - додала прем'єр.

Зокрема вона підкреслила, що саміт ЄС, який очікується 14 та 15 грудня, буде "дуже складним".

"Найскладніше питання – це питання розширення ЄС", - додала вона.

Вступ України до Європейського союзу

14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.

Тим часом депутати Європейського парламенту закликали Єврораду розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

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