Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Європа повинна "серйозно поставитися" до загрози, яку їй становить Росія, - Кислиця

Фото: перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європа має серйозно поставитися до загрози з боку Росії, яка вже веде проти неї гібридну війну. Кремль продовжує провокувати країни ЄС атаками дронів і кібератаками та готує нову хвилю ескалації.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заступник міністра закордонних справ України заявив, що Європі потрібно "серйозно поставитися" до екзистенційної загрози, яку їй становить Росія, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін "ескалюватиме ескалацію".

Кислиця заявив, що Кремль вже веде війну з Європою. Він сказав, що нещодавні вторгнення Росії за допомогою безпілотників проти кількох країн ЄС були добре прорахованими та спробою "зсунути червоні лінії".

"Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він сприймає як свою надсилу", - сказав Кислиця.

Він додав, що безрозсудні дії російського диктатора ризикують викликати ворожість у Білого дому, який, схоже, охолоджує до нього ставлення.

"Це бумеранг", - наголосив Кислиця.

Він припустив, що подальші дії Росії залежатимуть від того, чи продемонструють Європа та адміністрація президента США Дональда Трампа колективну рішучість.

Без рішучої трансатлантичної відповіді Путін, як він передбачив, "ескалуватиме ескалацію", з подальшими діями, спрямованими на дезорієнтацію та паралізацію континенту.

Європа готується до війни з РФ

Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Європа перебуває в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни.

За її словами, нинішні загрози серйозніші, ніж у період холодної війни.

Варто зазначити, що у Копенгагені цього тижня лідери країн ЄС мають обговорити проєкти, які можуть змінити архітектуру оборони континенту.

Тим часом у Данії розпочалися спільні маневри "Крила оборони", де українські військовослужбовці разом із данськими силами відпрацьовують дії з відбиття атак російських ударних безпілотників.

Російська ФедераціяВійна Росії проти України