Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ

Європа має утриматися від прямих переговорів з Кремлем, оскільки Росія зараз перебуває у нестабільному становищі. Замість пошуку компромісів європейським союзникам необхідно посилити санкційний тиск.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами естонського дипломата, Москва активізувала контакти з європейськими країнами на тлі економічних проблем та браку значного прогресу на фронті на п'ятому році повномасштабного вторгнення.
Головна мета Кремля - знайти шляхи для відступу, тому реакцією Заходу має бути посилення обмежень, а не допомога РФ.
"Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз саме час чинити тиск на Росію", - наголосив Цахкна в інтерв'ю в кулуарах конференції Леннарта Мері в Таллінні.
Він назвав "дуже небезпечним" мислення деяких європейських лідерів, які прагнуть взяти на себе дипломатичну ініціативу, поки зусилля США щодо врегулювання зайшли в глухий кут через фокус Вашингтона на війні в Ірані.
"Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і давайте почнемо розмовляти, бо Росія слабша. Зараз не час", - додав міністр.
Цахкна переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вичерпує свої можливості, а численні раунди західних економічних санкцій дають реальний результат.
Окрім величезних втрат на полі бою, Україна завдає ефективних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах глибоко всередині території РФ.
Серед інших факторів вразливості Кремля естонський міністр виділив зростаюче розчарування всередині РФ через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі.
Також він нагадав про суттєве скорочення військового параду у Москві до "Дня Перемоги" 9 травня та усунення від влади прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який був ключовим союзником Путіна в ЄС.
Політичні зміни в Будапешті вже дозволили Євросоюзу ухвалити новий пакет санкцій та затвердити кредит Україні на 90 млрд євро.
За словами дипломата, загальний тон у Європі вже змінився, і більшість країн розуміє, що Росія перебуває у хиткому становищі.
Нагадаємо, останнім часом на тлі втоми російського суспільства та економічної кризи Кремль почав шукати "образ перемоги", щоб підготувати громадян до завершення війни та вигідно "продати" їм майбутню мирну угоду.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що російського диктатора Володимира Путіна "трошки підштовхнули", після чого у Кремлі вперше заговорили про реальні кроки та готовність до справжніх зустрічей для врегулювання конфлікту.
Україна, за словами глави держави, вже давно підготувалася до такого переговорного процесу.
На цьому тлі всередині Європейського Союзу зростає розчарування переговорами щодо припинення війни, які зараз одноосібно очолює президент США Дональд Трамп.
Через ризик опинитися в ізоляції від мирного процесу, президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що Брюссель розглядає можливість налагодження власного прямого каналу переговорів з Кремлем.