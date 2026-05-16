Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ

Чому не час для діалогу з Москвою

За словами естонського дипломата, Москва активізувала контакти з європейськими країнами на тлі економічних проблем та браку значного прогресу на фронті на п'ятому році повномасштабного вторгнення.

Головна мета Кремля - знайти шляхи для відступу, тому реакцією Заходу має бути посилення обмежень, а не допомога РФ.

"Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз саме час чинити тиск на Росію", - наголосив Цахкна в інтерв'ю в кулуарах конференції Леннарта Мері в Таллінні.

Він назвав "дуже небезпечним" мислення деяких європейських лідерів, які прагнуть взяти на себе дипломатичну ініціативу, поки зусилля США щодо врегулювання зайшли в глухий кут через фокус Вашингтона на війні в Ірані.

"Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і давайте почнемо розмовляти, бо Росія слабша. Зараз не час", - додав міністр.

Ознаки вразливості режиму Путіна

Цахкна переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вичерпує свої можливості, а численні раунди західних економічних санкцій дають реальний результат.

Окрім величезних втрат на полі бою, Україна завдає ефективних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах глибоко всередині території РФ.

Серед інших факторів вразливості Кремля естонський міністр виділив зростаюче розчарування всередині РФ через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі.

Також він нагадав про суттєве скорочення військового параду у Москві до "Дня Перемоги" 9 травня та усунення від влади прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який був ключовим союзником Путіна в ЄС.

Політичні зміни в Будапешті вже дозволили Євросоюзу ухвалити новий пакет санкцій та затвердити кредит Україні на 90 млрд євро.

За словами дипломата, загальний тон у Європі вже змінився, і більшість країн розуміє, що Росія перебуває у хиткому становищі.