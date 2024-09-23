Європа повинна буде "переосмислити" відносини з Росією після війни в Україні, - Макрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час Зустрічі заради миру .

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - заявив Макрон.

Водночас президент Франції зауважив, що нова реальність у Європі потребує нового міжнародного порядку, який був задуманий наприкінці Другої світової війни й не мав тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими.

"... більшість країн на цій планеті і багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця. Саме тому міжнародний порядок, в якому світ живе сьогодні, "заблокований", - додав він.

В кінці Макрон зауважив, що Європа потребує порядку, де одні країни не зможуть блокувати інші й де країни будуть представлені гідно.

Відносини з Росією

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му міжнародне відношення до Росії значно змінилося. Багато країн, зокрема в Європі та Північній Америці, засудили агресію Москви і запровадили жорсткі економічні санкції. Це призвело до ізоляції Росії на міжнародній арені, зниження її економічного впливу та зменшення можливостей для співпраці в багатьох сферах, від торгівлі до культурних обмінів.

На рівні безпеки країни НАТО зміцнили свої позиції у Східній Європі, а держави, які раніше були нейтральними, стали більш відкритими до співпраці з Альянсом. Як приклад, Фінляндія та Швеція, у цей період стали членами Альянсу.

Як розповідав нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, сьогодні Захід не схиляє Україну до переговорів з Росією.