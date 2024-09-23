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Европа должна будет "переосмыслить" отношения с Россией после войны в Украине, - Макрон

Понедельник 23 сентября 2024 11:04
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Европа должна будет "переосмыслить" отношения с Россией после войны в Украине, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европе придется "переосмыслить" отношения с Российской Федерацией (РФ) после полномасштабной войны в Украине. Новая реальность требует построения нового международного порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона во время Встречи ради мира.

"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", - заявил Макрон.

В то же время президент Франции отметил, что новая реальность в Европе требует нового международного порядка, который был задуман в конце Второй мировой войны и не имел тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими.

"...большинство стран на этой планете и многие из самых густонаселенных стран не существовали, когда распределялись места. Именно поэтому международный порядок, в котором мир живёт сегодня, "заблокирован", - добавил он.

В конце Макрон отметил, что Европа нуждается в порядке, где одни страны не смогут блокировать другие и где страны будут представлены достойно.

Отношения с Россией

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м международное отношение к России значительно изменилось. Многие страны, в частности в Европе и Северной Америке, осудили агрессию Москвы и ввели жесткие экономические санкции. Это привело к изоляции России на международной арене, снижению ее экономического влияния и уменьшению возможностей для сотрудничества во многих сферах, от торговли до культурных обменов.

На уровне безопасности страны НАТО укрепили свои позиции в Восточной Европе, а государства, которые ранее были нейтральными, стали более открытыми к сотрудничеству с Альянсом. Как пример, Финляндия и Швеция, в этот период стали членами Альянса.

Как рассказывал недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сегодня Запад не склоняет Украину к переговорам с Россией.

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