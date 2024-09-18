Україну не схиляють до перемовин з Росією, заморозки війни також не буде, - Подоляк

Захід не схиляє Україну до переговорів з Російською Федерацією (РФ), але періодично такі "хвилі" в іноземних ЗМІ з'являтимуться. У тому ж числі не варто розраховувати на замороження війни.

"Я чесно кажучи розумію, що періодично такі хвилі (в західних ЗМІ, - ред.) будуть. Тому що ці ж люди вони ж шахматисти. Я так називаю з іронією. Тому що вони всі сидять за великою шахівницею, знаходяться в 10 тисячах кілометрів від війни, не усвідомлюють що це таке, що таке Росія", - пояснив Подоляк, втім, зауважив, що жодного тиску на Україну немає.

За словами радника голови Офісу президента, за 2,5 роки повномасштабної війни Росія не змогла продемонструвати те, чого усі інші боялись. Прогнози зі швидкою окупацією України не здійснились й ворогу вже точно не вдасться це реалізувати.

У тому ж числі Захід розуміє, що Україна ефективно воює навіть при обмежених ресурсах, у зв'язку з чим тиск на Київ був би дивним.

Водночас будь-яка заморозка війни лише законсервує політичну систему у Росії й ворог буде лише пришвидшувати ескалацію, посилювати свою армію, шукати ресурсні можливості й активно інвестувати в пропаганду. Остання ж впливатиме на західне суспільство, аби ті припинили ставати на бік України.

"І ми будемо мати з вами наступний етап війни. Більш масштабний, набагато більш агресивніший", - додав Подоляк.

Переговори з Росією

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке виключає можливість ведення діалогу з диктатором Володимиром Путіним. Для відновлення переговорного процесу Росія має вивести своїх терористів з української території, провести зміни в політичному керівництві, визнати свої злочини та передати організаторів війни для судового розгляду.

Водночас Київ не виключає, що представники Росії зможуть взяти участь у другому Саміті миру.