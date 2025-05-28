Європа посилюватиме тиск на РФ, США готові до нових санкцій, - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до солідарності між країнами Європи та США стосовно санкційного тиску на Росію через триваючу агресію проти України, зокрема останні масовані обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF Heute .

Німецький чиновник зазначив, що такий механізм тиску із запровадженням нових обмежень має тривати, доки російський диктатор Володимир Путін не почне робити реальні дипломатичні кроки до миру з Україною.

"Ми повинні підтримувати тиск, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті вступила в серйозні переговори", - заявив Вадефуль, представник німецької партії Християнсько-демократичний союз.

Таку заяву він зробив перед від'їздом з першим візитом до США на посаді глави МЗС ФРН, і з огляду на триваючі обстріли з боку російських загарбників по містах України й посилення атаки, попри висловлювання офіційної Москви стосовно переговорів щодо миру.

"Ми хочемо нарешті покласти край смертям людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру", - наголосив Вадефуль.

Також німецький міністр додав, що "європейці будуть продовжувати посилювати санкції, і Конгрес США також готовий до нових санкцій".

У Вашингтоні Вадепхул планує зустрітися зі своїм американським колегою Марко Рубіо цієї середи, 28 травня, Він обговорить із державним секретарем США спільний підхід до поточних міжнародних криз.