Європа пообіцяла США повністю відмовитися від газу та нафти з РФ: коли це станеться

США, Середа 10 вересня 2025 23:20
UA EN RU
Європа пообіцяла США повністю відмовитися від газу та нафти з РФ: коли це станеться Фото: міністр енергетики США Крістофер Райт (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сполучені Штати отримали від європейських країн обіцянку про те, що до кінця 2026 року вони повністю припинять придбання газу, нафти та нафтопродуктів з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики США Крістофера Райта телеканалу CNBC.

Райт заявив, що європейські країни запевняють: до завершення 2026 року всі закупівлі російських енергоресурсів будуть припинені.

"До кінця цього (2026, - ред.) року, як і раніше, можна купувати російський газ за спотовими контрактами. Можна купувати газ за контрактом у 2026 році з Росії. Але щойно настане 1 січня 2027-го, російського газу більше не буде", - сказав міністр.

Також Райт додав, що Сполучені Штати планують повністю замінити Росію, як головного постачальника енергоресурсів до Європи. Замість російських нафти та газу ринок займуть американські.

Зазначимо, президент глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня заявила, що Європейський Союз може прискорити повну відмову від купівлі нафти та газу з Росії, яку зараз заплановано на 2027 рік.

При цьому Євросоюз у новому пакеті санкцій проти Росії не зачепить енергоринок РФ. Виправдовують це тим, що нафту та газ ігнорують через "економічні наслідки" та "делікатність теми".

