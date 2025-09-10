Європа пообіцяла США повністю відмовитися від газу та нафти з РФ: коли це станеться

Сполучені Штати отримали від європейських країн обіцянку про те, що до кінця 2026 року вони повністю припинять придбання газу, нафти та нафтопродуктів з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики США Крістофера Райта телеканалу CNBC .

Райт заявив, що європейські країни запевняють: до завершення 2026 року всі закупівлі російських енергоресурсів будуть припинені.

"До кінця цього (2026, - ред.) року, як і раніше, можна купувати російський газ за спотовими контрактами. Можна купувати газ за контрактом у 2026 році з Росії. Але щойно настане 1 січня 2027-го, російського газу більше не буде", - сказав міністр.

Також Райт додав, що Сполучені Штати планують повністю замінити Росію, як головного постачальника енергоресурсів до Європи. Замість російських нафти та газу ринок займуть американські.