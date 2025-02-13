Европа поддержит Украину, если она не согласится на соглашение между США и РФ, - Каллас

Европа поддержит Украину, если она не согласится на мирное соглашение, заключенное между США и Россией. Любое быстрое решение будет плохим и не сработает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время общения с журналистами.