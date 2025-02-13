Европа поддержит Украину, если она не согласится на соглашение между США и РФ, - Каллас
Европа поддержит Украину, если она не согласится на мирное соглашение, заключенное между США и Россией. Любое быстрое решение будет плохим и не сработает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время общения с журналистами.
"Любое соглашение, заключенное без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации", - отметила Каллас.
Она подчеркнула, что любое быстрое решение будет плохим и не сработает.
"Если Украина будет сопротивляться, Европа поддержит ее принципы. Да, мы на 20% меньше, если США отступят, но Украина будет защищать суверенитет и территориальную целостность. И мы вместе в этом", - добавила глава дипломатии ЕС.
Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским
Напомним, вчера, 12 февраля, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине.
В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.
В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.
Подробно о том, как в Европе реагируют на переговоры Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
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