Європа не підтримає мир без поваги територіальної цілісності України, - Франція

Коментар канцелярії Макрона стала відповіддю на останні слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який заявив, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін контролює нині.

"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення - це дуже жорсткі вимоги для європейців", - наголосили в офісі президента Франції.

Пропозиція США

Нагадаємо, сьогодні Венс заявив, що США зробили Росії та Україні "дуже чітку пропозицію" про шлях до мирної угоди. Зараз настав час для них або сказати "так", або "Сполучені Штати вийдуть із цього процесу".

За словами віцепрезидента, обидві сторони мають відмовитися від частини територій, які зараз контролюють.

"Доведеться провести деякі територіальні обміни", - сказав Венс журналістам.

Також Венс запропонував заморозити російсько-українську війну по лінії, близькій до фронту. За його словами, щоб припинити вбивства, обом сторонам необхідно "скласти зброю, заморозити ситуацію і зайнятися реальним будівництвом кращої Росії і кращої України".

Територіальні поступки

Вчора, 22 квітня, Washington Post з посиланням на власні джерела писало, що США можуть визнати Крим російським. При цьому Вашингтон пропонує скасувати антиросійські санкції.

Водночас Росія повинна буде припинити всі бойові дії, що означатиме фактичне заморожування війни.

Водночас ЗМІ зазначали, що заморожування конфлікту за наявними лініями бойових дій стане набагато більшою жертвою для України. Адже Київ прагне повернути собі всі території на сході та півдні країни, захоплені Росією з 2014 року, включно з Кримом, і після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.