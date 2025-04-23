Европа не поддержит мир без уважения территориальной целостности Украины, - Франция

Комментарий канцелярии Макрона стал ответом на последние слова вице-президента США Джей Ди Венса, который заявил, что и Украине, и России придется отказаться от части территории, которую каждая из сторон контролирует сейчас.

"Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления - это очень жесткие требования для европейцев", - отметили в офисе президента Франции.

Предложение США

Напомним, сегодня Вэнс заявил, что США сделали России и Украине "очень четкое предложение" о пути к мирному соглашению. Сейчас настало время для них или сказать "да", или "Соединенные Штаты выйдут из этого процесса".

По словам вице-президента, обе стороны должны отказаться от части территорий, которые сейчас контролируют.

"Придется провести некоторые территориальные обмены", - сказал Вэнс журналистам.

Также Вэнс предложил заморозить российско-украинскую войну по линии, близкой к фронту. По его словам, чтобы прекратить убийства, обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины".

Территориальные уступки

Вчера, 22 апреля, Washington Post со ссылкой на собственные источники писало, что США могут признать Крым российским. При этом Вашингтон предлагает отменить антироссийские санкции.

В то же время Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.

В то же время СМИ отмечали, что замораживание конфликта по имеющимся линиям боевых действий станет гораздо большей жертвой для Украины. Ведь Киев стремится вернуть себе все территории на востоке и юге страны, захваченные Россией с 2014 года, включая Крым, и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.