Европа не поддержит мир без уважения территориальной целостности Украины, - Франция

Европейские страны считают, что любое мирное соглашение для завершения войны России против Украины должно предусматривать уважение территориальной целостности украинского государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офиса президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит AFP.
Комментарий канцелярии Макрона стал ответом на последние слова вице-президента США Джей Ди Венса, который заявил, что и Украине, и России придется отказаться от части территории, которую каждая из сторон контролирует сейчас.
"Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления - это очень жесткие требования для европейцев", - отметили в офисе президента Франции.
Напомним, сегодня Вэнс заявил, что США сделали России и Украине "очень четкое предложение" о пути к мирному соглашению. Сейчас настало время для них или сказать "да", или "Соединенные Штаты выйдут из этого процесса".
По словам вице-президента, обе стороны должны отказаться от части территорий, которые сейчас контролируют.
"Придется провести некоторые территориальные обмены", - сказал Вэнс журналистам.
Также Вэнс предложил заморозить российско-украинскую войну по линии, близкой к фронту. По его словам, чтобы прекратить убийства, обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины".
Вчера, 22 апреля, Washington Post со ссылкой на собственные источники писало, что США могут признать Крым российским. При этом Вашингтон предлагает отменить антироссийские санкции.
В то же время Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.
В то же время СМИ отмечали, что замораживание конфликта по имеющимся линиям боевых действий станет гораздо большей жертвой для Украины. Ведь Киев стремится вернуть себе все территории на востоке и юге страны, захваченные Россией с 2014 года, включая Крым, и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает никаких захваченных территорий частью РФ, тем самым отказавшись от плана США.
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