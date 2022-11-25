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Європа отримає безпеку, якщо Росія програє на всіх фронтах, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що програш Росії на всіх фронтах принесе Європі повну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення канцелярії президента Польщі у Twitter.

"Безпечна Європа – це Європа, в якій нинішня Росія зазнала політичної, військової та економічної поразки. Переможена Росія означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту Європи", – заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що найбільш ефективно було б розташувати системи ППО Patriot в Україні.

Йдеться про німецькі системи, якіПольща попросила передати Україні. Однак, як зазначили в Німеччині, Patriot призначений лише для країн-членів НАТО.

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