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Европа получит безопасность, если Россия проиграет на всех фронтах, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что проигрыш России на всех фронтах принесет Европе полную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии президента Польши в Twitter.

"Безопасная Европа – это Европа, в которой нынешняя Россия потерпела политическое, военное и экономическое поражение. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и всю остальную Европу", – заявил Дуда.

Напомним, ранее Дуда заявил, что наиболее эффективно было бы расположить систем ПВО Patriot в Украине.

Речь идет о немецких системах, которые Польша попросила передать Украине. Однако, как отметили в Германии, Patriot предназначен только для стран-членов НАТО.

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Война в УкраинеАнджей ДудаРоссийская Федерация