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Європа залишила Україну одну вирішувати військовий конфлікт на Донбасі, - Лукашенко

Новини » Політика    08.10.2019 - 11:32
Європа залишила Україну одну вирішувати військовий конфлікт на Донбасі, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко вважає, що українського президента залишили "один на один" з конфликом на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни Європи застосувати більш активні та дієві заходи, щоб зупинити війну на Донбасі. Про це він заявив у вівторок, виступаючи на міжнародному форумі, повідомляє "Белта".

За словами Лукашенка, українського президента залишили "один на один" з конфликом на Донбасі.

"Ми цього Зеленського, якого завантажили цим страшним вантажем, не його проблемами, залишили один на один з цими проблемами (конфліктом на Донбасі, - ред.)", - сказав Лукашенко.

Лукашенко переконаний, що здатність врегулювати ситуацію на Донбасі - важливий тест для країн Європи.

"І зі Сходу, і з Заходу лише каміння кидають у цю молоду людину (Володимира Зеленського, - ред.). Та прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому будинку, і вирішувати цю проблему нам. Якщо нормандська четвірка чогось коштує, так давно треба було зібратися і щось вирішувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону.

Крім того, Білорусь готова взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу. За його словами, Білорусь зацікавлена в мирі і стабільності на території України.

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