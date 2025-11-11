Європа опинилась між війною та миром, а лідери ЄС підозрюють РФ у нових атаках, - WSJ

Як пише WSJ, у Німеччині щодня фіксується в середньому три дрони-вторгнення над військовими об’єктами, об’єктами оборонної промисловості та критичною інфраструктурою.

Вторгнення дронів як частина гібридної війни

Такі інциденти є частиною посиленої кампанії, яку, за словами європейських лідерів, Росія проводить проти континенту через підтримку України. Кампанія включає диверсії, кібератаки й дезінформацію.

Для Росії та інших супротивників Заходу, включно з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, дрібні підривні дії можуть приносити великі дивіденди, адже Москва застрягла у війні проти України й не може вступити в відкриті бойові дії з НАТО.

“Наші супротивники розрахували, що можуть ховатися за двозначністю і запереченням, щоб порушувати суверенітет, ігнорувати національні закони та міжнародні норми й займатися такими діями, як політичний тиск, диверсії і навіть вбивства, не викликаючи збройної реакції”, - заявив колишній високопосадовець ЦРУ Дейв Піттс.

Дрони після морських інцидентів

Вторгнення безпілотників відбулося після низки неоднозначних морських інцидентів минулого року, коли комерційні судна, пов’язані з Росією та Китаєм, пошкодили підводні кабелі та трубопроводи в європейських водних шляхах. Чіткого зв’язку з Москвою чи Пекіном встановлено не було.

У січні НАТО розпочало патрульну місію “Балтійський вартовий”, і відтоді подібних пошкоджень не зафіксовано. Аналогічно, підозрілі пожежі та вибухи сталися вздовж залізниць і на об’єктах цивільної інфраструктури.

Посилена безпекова реакція

Західні уряди давно підозрюють Росію у веденні гібридної війни для дестабілізації та підриву підтримки України. Німеччина та Бельгія направили військові команди для протидії дронам.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен зазначив, що безпілотники навмисно картографують інфраструктуру військових баз.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що зростання вторгнень може бути пов’язане з ініціативою ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування української армії.

Загроза для авіаперельотів і населення

Більшість дронів не становлять прямої фізичної загрози для населення, проте поблизу аеропортів вони можуть серйозно впливати на безпеку польотів.

Пасажирські літаки не сертифіковані для зіткнень з дронами, навіть невеликий БПЛА може пробити лобове скло кабіни пілота або паливний бак. Пілот Моріц Бюргер розповів, що на початку року майже зіткнувся з невідомим дроном під час підльоту до аеропорту Цюріха.

Технічні та юридичні труднощі

Виявлення дронів у повітряному просторі Європи складне через їх невеликі розміри та низьку висоту польоту. Для цього потрібні різні сенсори: відеокамери, радіоприймачі та акустичні датчики, а їхнє придбання й експлуатація часто дорогі.

Збивати дрони складно і юридично ризиковано, особливо у густонаселених районах.

У Німеччині військові відповідають за перехоплення безпілотників над військовими зонами, а поліція - над аеропортами. Проте навіть у межах аеропортів відповідальність розподілена між різними структурами.