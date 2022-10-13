"Європа може відіграти історичну роль": Зеленський закликав ПАРЄ допомогти з трибуналом і репараціями

Глава держави підкреслив, що це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права.

Водночас Зеленський вказав, що європейські країни можуть також стати лідером зусиль з відшкодування збитків, завданих війною, яку розв'язала РФ.

"Ми маємо створити компенсаційний механізм та пропонуємо, як його створити. Відповідний проект вже підготований Україною і я прошу вас підтримати його і на рівні Європи і на рівні Генасамблеї ООН", - зазначив президент.

Він рішуче наголосив, що російські активи мають бути направлені на компенсацію збитків від війни.