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"Європа може відіграти історичну роль": Зеленський закликав ПАРЄ допомогти з трибуналом і репараціями

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Європа може відіграти історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до представників Парламентської асамблеї Ради Європи.

Глава держави підкреслив, що це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права.

Водночас Зеленський вказав, що європейські країни можуть також стати лідером зусиль з відшкодування збитків, завданих війною, яку розв'язала РФ.

"Ми маємо створити компенсаційний механізм та пропонуємо, як його створити. Відповідний проект вже підготований Україною і я прошу вас підтримати його і на рівні Європи і на рівні Генасамблеї ООН", - зазначив президент.

Він рішуче наголосив, що російські активи мають бути направлені на компенсацію збитків від війни.

Нагадаємо, раніше Зеленський вже закликав партнерів створити трибунал для Росії. Він пояснив, що це стане потужним сигналом іншим агресорам.

Детальніше про спеціальний трибунал - читайте у матеріалі "Суд для Путіна. Чого добивається Україна та що про це говорять у світі".

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України