"Европа может сыграть историческую роль": Зеленский призвал ПАСЕ помочь с трибуналом и репарациями

"Европа может сыграть историческую роль в создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Это будет лучший путь для защиты принципов международного права", - сказал украинский лидер.

В то же время Зеленский отметил, что европейские страны могут также стать лидером усилий по возмещению ущерба, нанесенного войной.

"Мы должны создать компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, и я прошу вас поддержать его и на уровне Европы и на уровне Генассамблеи ООН", - проинформировал президент.

Он решительно подчеркнул, что российские активы должны быть направлены на компенсацию ущерба от войны.