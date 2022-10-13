"Европа может сыграть историческую роль": Зеленский призвал ПАСЕ помочь с трибуналом и репарациями

Европейские государства могут помочь привлечь Россию к ответственности за войну, которую она развязала против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Европа может сыграть историческую роль в создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Это будет лучший путь для защиты принципов международного права", - сказал украинский лидер.
В то же время Зеленский отметил, что европейские страны могут также стать лидером усилий по возмещению ущерба, нанесенного войной.
"Мы должны создать компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, и я прошу вас поддержать его и на уровне Европы и на уровне Генассамблеи ООН", - проинформировал президент.
Он решительно подчеркнул, что российские активы должны быть направлены на компенсацию ущерба от войны.
Напомним, ранееЗеленский уже призвал партнёров создать трибунал для России. Он объяснил, что это станет мощным сигналом другим агрессорам.
Подробнее о специальном трибунале - читайте в материале "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".
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