Зеленський: коли йдеться про безпеку Європи, не можна сподіватися, що Путін колись відкинеться

"Ми не можемо сподіватися на добру волю кількох столиць, коли мова заходить про безпеку Європи - хай то буде Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим - чи після того, як Путін відкинеться - якийсь уявний демократ буде колись у Москві", - скахав Зеленський.

За його словами, необхідно переконатися, що жодна європейська країна не залежить від одного постачальника енергії, особливо Росії.

"Європі потрібно активізуватися та зробити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити справжню енергетичну незалежність. Ви не можете продовжувати купувати газ у Москви, водночас очікуючи гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно", - зазначив президент.

Він навів як приклад прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який "не прагне отримати доступ до американського газу, але не втрачає надії насолодитися парасолькою безпеки США".

