Зеленский: когда речь идет о безопасности Европы, нельзя надеяться, что Путин когда-то откинется

"Мы не можем надеяться на добрую волю нескольких столиц, когда речь заходит о безопасности Европы - пусть это будет Вашингтон, Берлин, Париж, Лондон, Рим - или после того, как Путин отвергнется - какой-то мнимый демократ будет когда-то в Москве", - сказал Зеленский.

По его словам, необходимо убедиться, что ни одна европейская страна не зависит от одного поставщика энергии, особенно России.

"Европе нужно активизироваться и сделать больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить настоящую энергетическую независимость. Вы не можете продолжать покупать газ у Москвы, одновременно ожидая гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно", - отметил президент.

Он привел в пример премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который "не стремится получить доступ к американскому газу, но не теряет надежды насладиться зонтиком безопасности США".