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Зеленський: коли йдеться про безпеку Європи, не можна сподіватися, що Путін колись відкинеться

Вівторок 21 січня 2025 16:48
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Зеленський: коли йдеться про безпеку Європи, не можна сподіватися, що Путін колись відкинеться Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Коли йдеться про безпеку Європи, не можна сподіватися на добру волю кількох столиць, чи що російський диктатор Володимир Путін колись помре.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми не можемо сподіватися на добру волю кількох столиць, коли мова заходить про безпеку Європи - хай то буде Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим - чи після того, як Путін відкинеться - якийсь уявний демократ буде колись у Москві", - скахав Зеленський.

За його словами, необхідно переконатися, що жодна європейська країна не залежить від одного постачальника енергії, особливо Росії.

"Європі потрібно активізуватися та зробити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити справжню енергетичну незалежність. Ви не можете продовжувати купувати газ у Москви, водночас очікуючи гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно", - зазначив президент.

Він навів як приклад прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який "не прагне отримати доступ до американського газу, але не втрачає надії насолодитися парасолькою безпеки США".

Припинення транзиту російського газу через Україну

Нагадаємо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи через свою територію після закінчення відповідного контракту з РФ. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував це рішення.

Він стверджував, що через рішення Києва Словаччина втратить близько пів мільярда євро доходу від плати за транспортування газу. Фіцо також пригрозив Україні заходами у відповідь, зокрема припиненням поставок електроенергії.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський звинуватив Фіцо у відкритті другого енергетичного фронту проти України за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

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