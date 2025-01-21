ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский: когда речь идет о безопасности Европы, нельзя надеяться, что Путин когда-то откинется

Вторник 21 января 2025 16:48
UA EN RU
Зеленский: когда речь идет о безопасности Европы, нельзя надеяться, что Путин когда-то откинется Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Когда речь идет о безопасности Европы, нельзя надеяться на добрую волю нескольких столиц, или что российский диктатор Владимир Путин когда-то умрет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не можем надеяться на добрую волю нескольких столиц, когда речь заходит о безопасности Европы - пусть это будет Вашингтон, Берлин, Париж, Лондон, Рим - или после того, как Путин отвергнется - какой-то мнимый демократ будет когда-то в Москве", - сказал Зеленский.

По его словам, необходимо убедиться, что ни одна европейская страна не зависит от одного поставщика энергии, особенно России.

"Европе нужно активизироваться и сделать больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить настоящую энергетическую независимость. Вы не можете продолжать покупать газ у Москвы, одновременно ожидая гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно", - отметил президент.

Он привел в пример премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который "не стремится получить доступ к американскому газу, но не теряет надежды насладиться зонтиком безопасности США".

Прекращение транзита российского газа через Украину

Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу через свою территорию после окончания соответствующего контракта с РФ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал это решение.

Он утверждал, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро дохода от платы за транспортировку газа. Фицо также пригрозил Украине ответными мерами, в частности прекращением поставок электроэнергии.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Давос Война в Украине
NEWS
В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов
В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов
DAILY
От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя